Macau com sinal 3 de tempestade tropical devido à aproximação do ciclone Son-Tinh

Pelas 18:00 (11:00 em Lisboa), a tempestade tropical encontrava-se a cerca de 330 quilómetros a sudeste de Macau, dirigindo-se para a ilha chinesa de Hainão, a cerca de 470 quilómetros a oeste do território.

Em comunicado, os SMG apelaram aos residentes e turistas que prestem atenção às condições atmosféricas e que acompanhem as informações mais recentes relativas aos níveis das águas do mar, às inundações e à tempestade tropical.No fim de semana passado, na zona do Porto Interior, registaram-se ligeiras inundações.

A temporada de tufões arrancou em junho e prolonga-se até outubro, segundo previsões das autoridades.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, os quais são hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

No ano passado ocorreram oito tempestades tropicais e durante a passagem do tufão Hato, o pior nos últimos 53 anos, as rajadas máximas de vento atingiram os 217,4 quilómetros por hora.

O Hato, que atingiu Macau em 23 de agosto passado, causou dez mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avaliados em 1,3 mil milhões de euros.

