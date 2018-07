Presidente da Comissão Europeia visita Washington dia 25

"Os dois líderes vão debater a cooperação entre a União Europeia e o Governo dos Estados Unidos, no âmbito de um vasto conjunto de prioridades, incluindo política externa e de segurança, contraterrorismo, segurança energética, e crescimento económico", especifica a nota da Comissão Europeia.

De acordo com o comunicado, Jean-Claude Juncker e Donald Trump vão focar-se "em melhorar o comércio transatlântico e forjar uma parceria económica mais forte".

As relações entre a UE e Washington estão tensas, não só devido às taxas alfandegárias impostas por Washington às importações de aço e alumínio -- e já retaliadas pelo bloco europeu --, mas também pela retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima e do acordo nuclear com o Irão sobre armas nucleares.



