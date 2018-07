Renovado acordo que permite ao Japão reciclar combustível nuclear

O acordo entre os dois países entrou em vigor em julho de 1988 e permitiu ao Japão, nas últimas três décadas, reciclar combustível nuclear, extrair plutónio e enriquecer urânio. A renovação ocorreu hoje, 30 anos depois.

O futuro, contudo, permanece incerto, num momento em que Washington olha desconfiada para as reservas de plutónio de Tóquio.

O acordo pode ser cancelado a qualquer momento, através de uma notificação de uma das partes com uma antecedência de seis meses.

De acordo com o Governo nipónico, o Japão tem cerca de 47 toneladas de plutónio - 10 armazenadas no território, o restante no Reino Unido e em França.

Apesar da quantidade ser suficiente para produzir cerca de 6.000 ogivas nucleares, o Japão alega que limitou a pesquisa, o desenvolvimento e o uso da energia nuclear para fins pacíficos.

No seu mais recente plano energético, aprovado no início do mês, o executivo japonês prometeu tentar reduzir as reservas de plutónio.

"O Japão fará o possível para manter o regime de não-proliferação, mantendo o pacto nuclear", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Taro Kono, citado pela agência Kyodo.

O Japão, país com uma dependência energética superior a 90%, fez altos investimentos em energia nuclear, mas o desastre em Fukushima, em 2011, provocou um 'apagão' atómico de dois anos.

Atualmente, apenas sete dos 42 reatores estão a funcionar. A administração do primeiro-ministro, Shinzo Abe, mantém uma política pró-nuclear e estima que a dependência energética do país não ultrapasse os 22% já em 2030.

Lusa