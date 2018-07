Venda de bebés leva Índia a ordenar inspeção a centros da congregação da Madre Teresa

A ministra das Mulheres e do Desenvolvimento da Criança, Maneka Gandhi, instou as autoridades locais "a inspecionarem imediatamente os centros para crianças geridos pelas Missionárias da Caridade", a congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá, indica um comunicado divulgado na segunda-feira à noite.

No início do mês, a polícia indiana deteve uma freira e um empregado de um daqueles centros, que dava assistência a grávidas e mães solteiras em Ranchi, capital do estado de Jharkhand (leste), e que teriam vendido crianças.

A adoção ilegal é um negócio importante na Índia, onde perto de 90.000 crianças desaparecem anualmente, segundo os dados oficiais. Algumas são dadas por pais pobres, outras são raptadas no hospital ou em estações de comboios.

A superiora geral da ordem, irmã Mary Prema, lamentou o assunto e dissociou a congregação das ações de uma pessoa.

"Cooperamos com as investigações e estamos abertos a qualquer inquérito livre e justo", declarou num comunicado.

As Missionárias da Caridade foram fundadas em Calcutá em 1950 pela Madre Teresa, uma religiosa albanesa que se tornou um ícone mundial da compaixão.

Recebeu o prémio Nobel da Paz em 1979 e morreu em 1997, tendo sido declarada santa pela Igreja católica em 2016.

A congregação conta com mais de 5.000 religiosas em 130 países.

Lusa