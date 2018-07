Elon Musk pede desculpa por ter chamado "pedófilo" a mergulhador

O insulto foi publicado por Elon Musk no Twitter no domingo, depois Vernon Unsworth, um dos mergulhadores que participou nas operações de resgate na Tailândia, ter acusado Musk de estar a promover um "golpe publicitário" ao oferecer um submarino para o resgate.

Apesar do tweet ter sido apagado minutos depois, houve quem conseguisse guardar a mensagem.

Musk construiu um pequeno submarino para ajudar no resgate dos jovens que ficaram presos mais de duas semananas numa gruta na Tailândia.

Um dos mergulhadores envolvidos no resgate, Vernon Unsworth, acusou Musk de estar a promover um "golpe publicitário". O mergulhador reconheceu que a tecnologia era boa mas que não era prática para o tipo de missão na gruta e chegou mesmo a sugerir que Musk "enfiasse o submarino onde dói".

"As suas atitudes contra mim não justificam as minhas atitudes contra ele, apresento as minhas desculpas ao senhor Unsworth e às empresas que eu represento enquanto dirigente", declarou Musk no Twitter. "A culpa é inteiramente minha".