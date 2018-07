Juncker diz que esforços de Trump para dividir os europeus são inúteis

"Quero fazer com que o presidente dos Estados Unidos compreenda - e devo admitir que já o tentei sem grande sucesso - que, quando se trata de comércio, a União Europeia [...] forma uma unidade indivisível. Por isso, os esforços para dividir os europeus são vãos", sublinhou durante uma conferência de imprensa em Bruxelas.

O presidente da Comissão Europeia vai ser recebido por Donald Trump, em 25 de julho, na Casa Branca, num encontro em que o desanuviar das tensões comerciais entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos estará sobre a mesa.

"Vou lá com serenidade", assegurou, escusando-se a dizer qual será a abordagem comunitária nas negociações com o Governo norte-americano.

Juncker recordou que deu conta da abordagem global da UE na última reunião do G7, no Canadá, e que repetiu, diante do presidente norte-americano, quais eram os argumentos europeus.

"Vou repeti-los uma e outra vez", garantiu. As relações entre a UE e Washington estão tensas, não só devido às taxas alfandegárias impostas por Washington às importações de aço e alumínio - e já retaliadas pelo bloco europeu -, mas também pela retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima e do acordo nuclear com o Irão sobre armas nucleares.

Lusa