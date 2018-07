O primeiro voo entre Etiópia e Eritreia, 20 anos depois

A Ethiopian Airlines informou na sua página da Internet que o voo ET0312 para Asmara partiu do Aeroporto Internacional de Adis Abeba após uma cerimónia descrita pelo chefe da companhia, Tewolde GebreMariam, como "um evento único na história da Etiópia e da Eritreia".

A Etiópia e a Eritreia chegaram a acordo no início do mês para retomar relações diplomáticas e abrir as fronteiras, depois de décadas de hostilidades.

Há duas semanas, o novo primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed fez uma visita histórica à Eritreia.

No fim de semana passado foi a vez do presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, visitar a Etiópia, depois de décadas de hostilidade entre os países vizinhos.

Ligações entre os dois países

Os dois países romperam ligações diplomáticas no início de um conflito pelas fronteiras, que os opôs entre 1998 e 2000 e que fez cerca de 80 mil mortos.

As relações mantiveram-se tensas, depois de a Etiópia ter recusado ceder à Eritreia um território fronteiriço disputado pelos dois países, apesar de uma comissão internacional independente apoiada pelas Nações Unidas (ONU) ter decidido nesse sentido em 2002.

O novo primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, quebrou o gelo no mês passado ao anunciar a vontade do seu país em assinar um acordo de paz.

Antiga província etíope no Mar Vermelho, a Eritreia declarou independência em 1993, depois de expulsar as tropas etíopes dos seus territórios em 1991, pondo termo a três décadas de guerra.

Lusa