Voos retomados no aeroporto de Heathrow depois de alarme de incêndio disparar

Depois de um alarme de incêndio ter disparado e a torre de controlo ter sido evacuada, a situação foi regularizada.

O alerta foi dado esta quarta-feira de manhã através da página de Twitter do aeroporto de Heathrow onde se pode ler: "Houve uma ativação do alarme de incêndio no aeroporto, ao qual os serviços de emergências estão agora a responder. Pedimos desculpa pelo atraso”.

Entretanto, os voos foram divergidos para o os outros dois aeroportos londrinos, Gatwick e Stansted, e os restantes forçados a regressar aos seus pontos de partida.