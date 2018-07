Chefe de segurança de Macron detido após agredir manifestante

De acordo com a agência EFE, o agente de segurança, Alexandre Benalla, um dos mais próximos do presidente, foi preso por "violência em grupo por uma pessoa encarregada de uma missão de serviço público, usurpação de funções e posse ilegal de insígnias reservadas à autoridade pública".

Fontes judiciais disseram ainda à EFE que Alexandre Benalla foi também preso por "cumplicidade na apropriação indevida de imagens de um sistema de videovigilância".

O Ministério Público abriu uma investigação na quinta-feira depois de o jornal "Le Monde" ter publicado um vídeo na noite de quarta-feira em que Alexandre Benalla era visto a agredir manifestantes, o que gerou uma "tempestade política" no país, onde a oposição acusa as autoridades de tentarem esconder o caso, refere a agência EFE.

Segundo o canal de notícias francês BFM TV, Benalla foi suspenso do trabalho e do salário por quinze dias e privado de seus deveres em termos de organizar a segurança das viagens do presidente, para assumir as tarefas de segurança interna no palácio do Eliseu.

O canal disse hoje, de acordo com a EFE, que o Eliseu já iniciou o processo de demissão, depois de a presidência ter sido informada de "novos factos que constituem uma falha" por parte do agente e que são objeto de "um processo judicial".

O canal BFM TV acrescentou que três polícias foram suspensos no âmbito deste caso, suspeitos de terem extraído imagens das câmaras de videovigilância da cidade de Paris que mostravam Benalla.

"Dois deles são suspeitos de terem copiado as imagens e de tê-las passado para Benalla", revela o canal BFM TV.

Lusa