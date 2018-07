Mais de uma dezena de feridos em ataque à faca na Alemanha

Última atualização às 15:42

A polícia garante que não há vítimas mortais.

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, segundo o jornal Lübecker Nachrichten. A televisão pública regional NDR adianta a existência de 12 feridos.

De acordo com testemunhas citadas pelo Lübecker Nachrichten, o incidente aconteceu quando o atacante deixou cair um saco no chão do autocarro e dele tirou uma faca com que atacou os outros passageiros, aleatoriamente.

O motorista então parou o autocarro e foi também esfaqueado. Ainda assim conseguiu abrir as as portas para deixar os passageiros saírem, acrescentou a mesma fonte.

O agressor, que foi detido pouco depois por uma patrulha da polícia, é um homem de cerca de 30 anos e de origem iraniana, segundo o canal privado de televisão ntv.

Um porta-voz da polícia, citado pela AP, referiu que o ataque ocorreu no distrito de Kuecknitz, no norte da cidade. As autoridades não deram pormenores sobre as circunstâncias e a gravidade dos ferimentos.