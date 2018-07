Novos encontros entre Trump e Putin seriam bons "para todo o mundo", diz Merkel

"Alegro-me com cada encontro (...) em que exista diálogo e, em particular entre esses dois países. É bom para todo o mundo. O facto de nenhum Presidente russo ter visitado os Estados Unidos da América desde 2005 não deve ser a normalidade", declarou, na conferência de imprensa de verão que antecede o período de férias, citada pela agência de notícias AFP.

Convite para ir a Washington encaminhado

Donald Trump anunciou na quinta-feira a intenção de manter uma segunda reunião com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, após o "grande êxito" da cimeira que mantiveram esta semana em Helsínquia.

"A cimeira com a Rússia foi um grande êxito, exceto para o verdadeiro inimigo do povo, os Media de Notícias Falsas. Estou desejoso [de realizar] o nosso segundo encontro para que possamos começar a aplicar algumas das muitas coisas discutidas", referiu Trump numa mensagem no Twitter.

Horas depois, a assessora de imprensa de Trump, Sarah Sanders, publicava, também no Twitter, que as negociações com o Kremlin "já estão em curso" para um encontro em Washington no outono.

O embaixador russo nos EUA disse que a Rússia está pronta para discutir uma possível visita de Vladimir Putin a Washington. "Estamos prontos para conversações sobre este assunto", disse hoje o embaixador russo nos EUA à agência Interfax, citada pela Reuters.

A Rússia "esteve sempre aberta a tais propostas", declarou Anatoly Antonov à agência russa Interfax, citada pela Reuters. "Estamos prontos para conversações sobre este assunto", acrescentou.