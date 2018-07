PP espanhol elege o líder mais jovem de sempre

JUAN CARLOS HIDALGO

Nascido em Palencia (Espanha) em 1981 foi o mais jovem dos seis candidatos que se apresentaram às primárias do PP há duas semanas e o único que durante a campanha defendeu com mais veemência o passado do partido, nomeadamente a liderança do ex-primeiro-ministro José María Aznar que, entretanto, abandonou o partido em desacordo com liderança tecnocrática de Mariano Rajoy.

Advogado e economista, Pablo Casado teve uma carreira meteórica no PP, onde começou com Esperanza Aguirre (ex-líder da Comunidade Autónoma de Madrid) e José María Aznar, tornando-se mais tarde um dos responsáveis do círculo de confiança de Mariano Rajoy.

Foi deputado regional na Assembleia Regional de Madrid entre 2007 e 2009, anos em que a presidente da Comunidade era Esperanza Aguirre, tendo deixado o lugar para ser chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro Aznar.

Pablo Casado inscreveu-se no PP em 2003 e apenas dois anos depois foi eleito presidente das Novas Gerações, a juventude do partido, cargo que ocupou durante oito anos, até 2013.

Em 2015 deu o salto para a estrutura diretiva do PP, primeiro como líder da campanha para as autárquicas de maio de 2015 e depois, quando Rajoy o convidou como vice-secretário para a Comunicação do partido.

Desde que chegou a este lugar na direção nacional Casado tem estado muito presente, como porta-voz, em toda a comunicação social.

O novo líder do PP também se distinguiu de outros dirigentes dos populares pelo seu bom relacionamento com o presidente, também jovem, do partido Cidadãos, Albert Rivera, que concorre na mesma área política, o centro-direita espanhol.

Pablo Casado esteve envolvido nos últimos meses, antes de se candidatar à presidência, numa intensa controvérsia sobre a forma muito rápida como obteve o seu currículo, nomeadamente o seu diploma de direito e outros títulos em universidades estrangeiras.

O novo presidente é o quarto líder do Partido Popular desde a sua fundação em 1989, sucedendo a Manuel Fraga, José María Aznar e Mariano Rajoy.