Adolescente violada pelo irmão condenada à prisão na Indonésia

As violações aconteceram desde setembro do ano passado, tendo o irmão sido também julgado e condenado a dois anos de prisão pelos abusos sexuais, segundo a fonte citada pela agência Associated Press.

O caso foi descoberto pelas autoridades após a descoberta, em maio, de um feto morto numa plantação de óleo de palma perto da aldeia de Pulau, na província de Jambi, de onde os dois irmãos são naturais.

Os dois irmãos foram detidos em junho.

O aborto é permitido na Indonésia nos casos de violação e especialmente se a saúde da mulher está em risco, mas tem que ser realizado até um mês e meio de gestação e realizado por profissionais de saúde.

A adolescente realizou o aborto quando estava já grávida de seis meses, de acordo com uma fonte judicial, tendo sido ajudada pela sua mãe, que está também a enfrentar acusações.

Após o cumprimento das respetivas sentenças, os dois irmãos serão encaminhados para um instituto de reabilitação de crianças.