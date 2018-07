Criança de 3 anos gravemente ferida em ataque com ácido no Reino Unido

O menino, que sofreu queimaduras graves no rosto e num braço, foi atacado no sábado à tarde num estabelecimento de Worcester e está hospitalizado.

"Consideramos que se trata de um ataque deliberado contra uma criança de três anos", declarou o chefe da polícia de West Mercia, Mark Travis, num comunicado.

"Por enquanto, o motivo do ataque é desconhecido. A polícia está a tentar apurar o que se passou e qual a substância utilizada", acrescentou.

Um homem de 39 anos foi preso preventivamente, suspeito de conspiração para causar danos corporais, e a polícia difundiu imagens de outros três homens que estão a ser procurados para os interrogar.

O presidente da Câmara Municipal de Worcester, Marc Bayliss, descreveu o ataque como um ato de "pura maldade". "Worcester não é o tipo de lugar [onde esse tipo de ataque ocorre] , somos uma típica cidadezinha inglesa", acrescentou.

O Reino Unido tem enfrentando um aumento no número de ataques com ácido nos últimos anos, particularmente em Londres. O Ministério do Interior anunciou em abril que pretende agravar a legislação, tornando a detenção de substâncias corrosivas em locais públicos uma ofensa criminal e proibindo a venda dessas substâncias a menores.

Lusa