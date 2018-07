Bannon vai criar fundação para impulsionar movimentos populistas de extrema-direita na Europa

"Soros é brilhante", afirmou Steve Bannon ao jornal online norte-americano The Daily Beast. "É diabólico, mas é brilhante", acrescentou.

A fundação apadrinhada por Steve Bannon terá sede em Bruxelas e vai chamar-se The Movement. Segundo as informações avançadas pelo ex-conselheiro da Casa Branca, a fundação fará investigação, sondagens e prestará assessoria e aconselhamento aos partidos de extrema-direita em crescimento em vários países europeus.

Outro dos objetivos do The Movement será fazer a "ponte" entre Europa e Estados Unidos, nomeadamente com o grupo de congressistas designado por Freedom Causcus com raízes no movimento de direita radical Tea Party.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, Bannon realizou nos últimos 12 meses vários encontros com líderes europeus de extrema-direita, incluindo Marine Le Pen, da Frente Nacional francesa, Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria e líder do partido de centro-direita Fidesz-União Cívica Húngara, e Nigel Farage, líder do Partido para a Independência do Reino Unido.

Segundo Bannon, a ideia de criar a fundação surgiu precisamente num comício de Marine Le Pen, em França.