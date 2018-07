Jordânia tenta coordenar com a Rússia o regresso de refugiados sírios

De acordo com a agência de notícias oficial jordana Petra, o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Amã, Ayman Safadi, em contacto telefónico com o homólogo russo, Serguei Lavrov abordou o futuro processo relacionado com os refugiados sírios.

Os dois ministros falaram também dos "últimos acontecimentos na Síria e dos esforços em curso para uma solução pacífica".

Safadi comunicou a Lavrov a operação de retirada para a Jordânia de 422 cidadãos sírios que se encontravam nos Montes Golã, território ocupado por Israel desde 1967.

Os sírios que se encontravam nos Montes Golã, maioritariamente trabalhadores da Defesa Civil ("Capacetes Brancos") - grupos de resgate que operam nas zonas controladas pelo regime de Damasco - vão ser recebidos pela Alemanha, Canadá e Reino Unido nos próximos três meses.

Recentemente, a Jordânia abriu também a fronteira a refugiados sírios, vítimas da ofensiva de Damasco na província de Deraa e que se encontrava encerrada desde 2017.

