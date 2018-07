Mais de 150 pessoas ligadas à Igreja Católica procuradas no Chile por abusos sexuais

A investigação remonta a situações registadas no país desde 2000, quando entrou em vigor a reforma do processo penal, referiu Luis Torres, diretor do departamento especializado em Direitos humanos, Delitos sexuais e Violência de Género, citado pela agência noticiosa Efe.

Até ao momento foram identificadas 266 vítimas, das quais 178 eram menores quando foram vítimas dos abusos, 31 eram adultos e as restantes não foram precisadas, assinalou Torres.

Das pessoas investigadas, 74 estão identificados pela procuradoria como bispos, sacerdotes ou diáconos diocesanos que não pertencem a nenhuma congregação, ao contrário de outros 65 bispos, sacerdotes e diáconos, filiados nessas estruturas religiosas.

Também estão sob suspeita outras dez pessoas laicas, pertencentes a paróquias ou colégios, e mais nove cuja função não foi especificada.

A procuradoria também determinou que "a grande maioria dos factos denunciados correspondem a delitos sexuais cometidos por sacerdotes párocos ou pessoas vinculadas a estabelecimentos educacionais".

A informação hoje divulgada surgiu na sequência de denúncias das procuradorias regionais, organizações sem fim lucrativo e informação entregue através de comunicados de imprensa por diversas dioceses do país.

Os casos de abusos sexuais abalam desde há anos a Igreja católica chilena, e em junho o papa Francisco aceitou as demissões de cinco bispos, após 34 membros da Conferência episcopal do Chile terem colocado os seus cargos à disposição.



Lusa