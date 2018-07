Primeiro-ministro de Israel elogia "posição firme" de Trump contra o Irão

"Quero prestar homenagem à posição forte expressada ontem (domingo) pelo Presidente Trump e o secretário de Estado Mike Pompeo contra a agressividade do regime no Irão", disse o primeiro-ministro israelita durante uma reunião do executivo.

Israel considera o Irão como o seu inimigo número um.

Donald Trump advertiu no domingo o Irão para que "nunca volte a ameaçar os Estados Unidos" sob pena de "consequências tais como poucos conheceram ao longo da história".

"Não voltem a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerão consequências tais como poucos conheceram ao longo da história", escreveu Trump na rede Twitter, numa mensagem dirigida ao Presidente iraniano, Hassan Rohani, toda redigida em maiúsculas.

"Já não somos um país que apoie as vossas palavras dementes de violência e de morte. Cuidado!", acrescentou.

Esta mensagem foi publicada depois de Rohani ter avisado o Presidente dos Estados Unidos para "não puxar os bigodes do tigre", garantindo que um conflito com o Irão seria a "mãe de todas as guerras".

Também no domingo, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, tinha afirmado que Washington não tinha medo de impor sanções "ao mais alto nível" ao regime de Teerão.

Num discurso perante a diáspora iraniana na Califórnia, Pompeo confirmou que Washington quer que todos os países reduzam as suas importações de petróleo iraniano até "perto de zero", até 04 de novembro, caso contrário enfrentarão sanções dos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a saída dos EUA do acordo internacional de 2015, que foi assinado com o objetivo de impedir que o Irão adquirisse armas nucleares, e o regresso das sanções norte-americanas.

Lusa