Suspeito de ter envenenado sete crianças detido no Brasil

De acordo com informações divulgadas pelos media locais, no domingo, o suspeito, Roque dos Santos, de 48 anos, colocou um produto usado para matar ratos num pão com manteiga que ofereceu às crianças.

As vítimas eram três sobrinhos, o irmão e três filhos de uma mulher com quem o homem tinham mantido uma relação amorosa, de acordo com as autoridades.

A criança de 5 anos que não resistiu ao envenenamento era a filha desta mulher e morreu num hospital no Estado Pará.

As restantes vítimas já receberam alta hospitalar.

O homem foi detido e deverá responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Lusa