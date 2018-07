Um morto e 13 feridos em tiroteio no Canadá

O ataque aconteceu numa zona de restaurantes da maior cidade do Canadá, pelas 22:00 de domingo (3:00 de segunda-feira em Lisboa).

Entre os feridos há uma criança, em estado grave. Segundo o chefe de polícia Saunders, "há a registar 14 vítimas baleadas com uma arma de fogo. Uma mulher adulta morreu. Uma jovem está em estado crítico".

O autor dos disparos foi abatido pelas autoridades, depois de abrir fogo contra a polícia. Desconhece-se para já a razão do ataque. As polícia apelou entretanto a quem testemunhou o incidente que preste depoimento.

Testemunhas disseram que ouviram entre 15 e 20 tiros e viram vários feridos deitados no chão de um restaurante, segundo o jornal Toronto Star.

Um jornalista da Global News Toronto publicou no Twitter um vídeo com imagens do local.

Desde o início do ano, Toronto registou 212 tiroteios que mataram 26 pessoas, em comparação com os 188 tiroteios e as 17 mortes por arma de fogo no mesmo período do ano passado.

