Aos 11 anos já tem um curso superior e quer estudar astrofísica

Depois de tirar um curso de formação genérica em Artes, William quer agora prosseguir com a sua formação académica e tirar o curso de astrofísica na Universidade do Sul da Flórida.

Terminou o ensino secundário aos 9 anos e em 2016 ingressou no ensino superior, no St. Petersburg College.

Os pais de William dizem que o rapaz sempre foi precoce. Aos 2 anos sabia fazer simples operações matemáticas e aos 4 já aprendia álgebra.

"Todos têm um dom de Deus. Eu fui abençoado pelo dom do conhecimento de ciência e história", referiu à CNN.

A reitora do St. Petersburg College confessou também à CNN a admiração pelo trabalho desenvolvido por William na instituição que dirige: "Ele é extremamente brilhante, muito aberto e colaborativo", disse Tonjua Williams.

O curso de astrofísica na Universidade do Sul da Flórida terá início no próximo mês e, de acordo com a CNN, William Maillis quer concluir o doutorado aos 18 anos, idade em que a maioria dos jovens entra na faculdade.