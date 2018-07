Coreia do Norte está a desmantelar principal centro de lançamento de mísseis

A mesma fonte refere que Seul detetou atividades de desmantelamento no centro de lançamentos de Sohae, na Coreia do Norte, mas não acrescentou mais detalhes.

Analistas norte-americanos da 38 North avançaram também imagens recentes de satélites indicam que a Coreia do Norte começou a desmantelar o posto de testes de mísseis, uma ação que vai ao encontro do compromisso assumido pelo líder norte-coerano Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cimeira que se realizou em junho.

Outros analistas citados pela agência de notícias Associated Press defendem que estas medidas não diminuem necessariamente as capacidades militares da Coreia do Norte ou representam um passo genuíno para a desnuclearização.

Lusa