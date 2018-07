Israel abate avião de caça sírio nos montes Golã

Telavive alega que o caça Sukhoi sírio penetrou dois quilómetros dentro do espaço aéreo israelita. Por seu lado, Damasco afirma que foi uma agressão visto que os planos do avião visavam perseguir radicais do Estado Islâmico.

Não há informação clara sobre o estado do piloto. Este é o primeiro incindente do género nesta sensível fronteira desde que começou a guerra na Síria há 7 anos.

O incidente acontece dois dias depois de as forças israelitas terem resgatado mais de 400 socorristas "Capacetes Brancos" da Síria.