Polícia brasileira prende suspeito de assassínio da vereadora Marielle Franco

Segundo informações do jornal O Globo, o suspeito identificado como Alan de Morais Nogueira, é conhecido pela alcunha de "Cachorro louco", e foi capturado na terça-feira de manhã durante uma investigação sobre outro crime.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro confirmou a prisão de Alan de Morais Nogueira, mas não esclareceu ainda se está relacionada com o assassínio de Marielle Franco.

De acordo com o jornal, "Cachorro louco" foi capturado juntamente com outro homem e ambos são acusados de integrarem uma milícia liderada por outro antigo polícia, Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como "Orlando da Curicica".

"Cachorro louco"' também é acusado de matar um polícia aposentado na Baixada Fluminense, uma área pobre do Rio de Janeiro que é dominada por milícias.

O Globo informou ainda que a suposta participação de Alan de Morais Nogueira no assassínio de Marielle Franco se baseia em declarações de um informador, que admitiu ao Ministério Público que estava no carro juntamente com os assassinos da vereadora.Marielle Franco foi baleada na noite de 14 de março passado na companhia do motorista Anderson Gomes, no centro da cidade do Rio de Janeiro, quando abandonava um ato político.

Nascida e criada no complexo de favelas da Maré, uma das áreas mais pobres do Rio de Janeiro, a vereadora era conhecida pelas suas queixas contra os excessos da polícia e criticava também a intervenção federal na área de segurança pública do Estado, decretada em fevereiro pelo Presidente Michel Temer.

A morte de Marielle Franco chocou os brasileiros, que continuam a organizar atos públicos para exigir que a polícia desvende o caso e detenha os criminosos envolvidos.

