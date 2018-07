Trump quer retirar credenciais de segurança a ex-espiões críticos do regime

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, afirmou hoje que Trump está a "explorar os mecanismos" para retirar as acreditações, entre outros, ao ex-diretor das Informações Nacionais, entidade que coordena os vários serviços de informações, James Clapper, ao ex-diretor da Agência Central de Informações (CIA, na sigla em inglês) John Brennan e ao diretor da polícia federal (FBI), Jim Comey.

Sanders acusou estas pessoas de terem "politizado e, em alguns casos, beneficiar monetariamente das suas credenciais de segurança e serviço público", bem como de fazerem "acusações sem fundamento" a Trump.

Na semana passada, Brennan descreveu a conferência de imprensa conjunta de Trump com o Presidente russo, Vladimir Putin, como "nada menos do que traição".

Vários congressistas já se pronunciaram sobre a intenção de Trump, rejeitando-a.

O número dois republicano no Senado, John Cornyn, eleito pelo Estado do Texas, disse hoje que podia compreender a irritação de Trump com estes antigos dirigentes, "que estão a usar obviamente o uniforme da equipa da oposição".

Contudo, ao mesmo tempo, relativizou: "Não sei se estão a abusar da sua acreditação de segurança. É uma alegação muito séria".

Da mesma forma, o principal eleito democrata da comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, Eliot Engel, eleito pelo Estado de Nova Iorque, considerou que a revogação das acreditações seria "irónica", considerando as questões que se levantaram sobre a sua atribuição a familiares de Trump e classificou a pretensão como "ridícula".

