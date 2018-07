EUA não fazem o suficiente para proteger informação dos seus cidadãos

"As equipas de investigação encontraram inúmeros casos de incumprimento das normas e dos regulamentos destinados a proteger as redes informáticas, os sistemas e a informação", refere o relatório elaborado pelo escritório do inspetor-geral da NSA, enviado ao Congresso norte-americano.

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, o documento, que abrange o período entre outubro último e março deste ano, também critica o facto de muitos funcionários públicos usarem pen USB, que podem estar contaminadas com vírus informáticos, para armazenar informações, além de as equipas do Governo sofrerem "problemas e deficiências significativas".

A NSA recomenda a revisão de sistemas de segurança, que "muitas vezes são inadequados ou incompletos", a implementação correta de um sistema de acesso para duas pessoas e uma melhor gestão no uso de memórias externas.

O relatório absolve, no entanto, a Administração central de qualquer ação intencional que possa ter posto em perigo a privacidade dos cidadãos.

"O relatório considera que durante o período analisado não houve problemas ou abusos relacionados com programas ou operações de agências governamentais", indica o documento.

Lusa