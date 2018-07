Ex-Presidente da Colômbia Álvaro Uribe suspeito de suborno

"O Supremo Tribunal chama-me a depor, não me ouviu anteriormente. Sinto-me moralmente impedido de ser senador, vou enviar a minha carta de demissão para que a minha defesa não interfira nas tarefas do Senado", escreveu Uribe, que foi presidente entre 2002 e 2010, na sua conta no Twitter, citado pela agência de notícias espanhola Efe.

Minutos depois, Uribe publicou outro tweet com uma breve carta dirigida ao presidente do Senado, Ernesto Macias, na qual apresentou a sua renúncia e pediu para que fosse aceite.

O Supremo Tribunal explicou, em comunicado, que recolheu "provas que levaram a uma investigação formal contra" Uribe, que tinha assumido um novo mandato como senador quatro dias antes, e contra o representante da Câmara Álvaro Hernán Prada.

Os dois suspeitos, ambos do Partido do Centro Democrático respondem pelos crimes de "suborno e fraude processual".

O Supremo Tribunal explicou que os dois políticos serão presentes a interrogatório, mas antes terão a oportunidade de conhecer os factos que lhes são imputados.

O caso está relacionado com um processo de suposta manipulação de testemunhas que envolvem também ao senador Iván Cepeda, do partido de esquerda Polo Democrático Alternativo (PDA).



Lusa