Irão recusa responder a "ameaças vazias" de Trump

As declarações de Rouhani foram as primeiras desde que o Presidente norte-americano alertou o líder iraniano para as consequências de ameaçar os Estados Unidos.

Hassan Rouhani disse ao seu gabinete que há "comentários infundados e ameaças vazias" por parte de "alguns líderes norte-americanos".

"Não há necessidade de respondermos a qualquer comentário absurdo", afirmou o Presidente iraniano.

Rouhani também disse que se deve "responder aos líderes norte-americanos com ação".

O Presidente iraniano acrescentou que a "mais forte resposta do Irão aos seus comentários baratos (Trump)" será a "indiferença em relação aos seus planos e escolher resistir e frustrar os seus esquemas".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, advertiu no domingo o Irão para que "nunca volte a ameaçar os Estados Unidos" sob pena de "consequências tais como poucos conheceram ao longo da história".

"Não voltem a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerão consequências tais como poucos conheceram ao longo da história", escreveu Trump na rede Twitter, numa mensagem dirigida ao Presidente iraniano, toda redigida em maiúsculas.

Entretanto, na terça-feira, o Presidente norte-americano moderou o tom do seu discurso dizendo que os Estados Unidos estão "prontos para fazer um acordo real" com os iranianos.

No entanto, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Bahram Qasemi, disse esta quarta-feira aos Estados Unidos que o Irão nunca aceitará negociações unilaterais baseadas em ameaças e exigências excessivas.

"O Governo dos Estados Unidos que se esqueça para sempre de realizar uma negociação com o Irão unilateralmente, com ganância e sob a sombra de ameaças", disse Qasemi num comunicado.

O porta-voz esclareceu que, atualmente, como no passado, "não há confiança nas declarações e atitudes das autoridades dos Estados Unidos para dialogar" com estes.

Trump decidiu em maio retirar os Estados Unidos do acordo nuclear multilateral sobre o Irão e voltar a impor sanções ao país, que entrará em vigor em agosto e novembro.

Sobre estas pressões, Qasemi disse na nota que "a nação iraniana nunca parará diante da dominação e defenderá os direitos do seu povo, a sua integridade territorial e a sua independência".

"Os Estados Unidos deveriam saber que a atual era não é um período de dominação e unilateralismo", acrescentou.

Washington exigiu que o Irão limite seu programa nuclear por um período mais longo do que o estipulado no pacto de 2015 e ponha um fim aos seus mísseis balísticos e a sua influência regional.

Lusa