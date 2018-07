Ivanka Trump fecha marca de roupa para focar-se na Casa Branca

Desde a eleição do Presidente norte-americano, em novembro de 2016, a família Trump tem enfrentado muitas críticas pelo portefólio no mercado imobiliário e negócios de bens de consumo, que entram em conflito com o seu papel como oficiais na Casa Branca.

Segundo a agência Reuters, as vendas online dos produtos da marca de Ivanka desceram quase 55%, em 12 meses, até junho.

O anúncio do encerramento da marca foi feito esta terça-feira, num comunicado divulgado pela companhia, que adiantou que os contratos com as lojas não iriam ser renovados e que os 18 funcionários da empresa iriam ser dispensados.