Mais de 150 mortos em ataques no sul da Síria

A informação foi veiculada pela agência de comunicação do grupo 'jihadista', Amaq, que escreveu na rede social Telegram que "combatentes do Estado Islâmico atacaram posições das forças do regime e milícias aliadas na cidade de Soueida".



O balanço do número de mortos da série de ataques hoje realizados está em constante atualização pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).



"Trinta e cinco civis foram assassinados, assim como 67 combatentes pró-regime", indicou a OSDH à agência francesa AFP, quando o número de mortos confirmados foi aumentado para uma centena.



Os quatro suicidas usavam cintos com explosivos e fizeram-se explodir perto da área de um mercado e em outros pontos da cidade ao amanhecer, explicou a organização não-governamental.



O conflito na Síria entre forças do regime e grupos rebeldes começou em 2011 e tem registado o envolvimento de países estrangeiros e grupos extremistas num território cada vez mais fragmentado.



A guerra já matou mais de 350 mil pessoas e causou milhões de deslocados e refugiados.



Lusa