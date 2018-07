O apelo desesperado de um grego que quer encontrar as filhas

Segundo o The New York Times, Yiannis Philipopoulos e a mulher disseram esta quarta-feira ter reconhecido Sophia e Vasiliki numa reportagem que passou na televisão, sobre os incêndios no país, que fizeram pelo menos 80 mortos e centenas de feridos.



Greek TV

Greek TV

As declarações dos pais surgiram após horas de buscas pelas meninas e esclareceram ainda que as gémeas teriam desaparecido juntamente com os avós, durante os fogos numa localidade costeira, perto de Atenas.

Muitos das pessoas que estavam nesta área costeira fugiram para o mar, de modo a evitar as chamas, e acabaram por ser resgatadas pelas autoridades marítimas, em barcos.

Yiannis Philipopoulos contactou a televisão grega, que passou as imagens, para dizer que acreditava tratar-se das suas filhas. No entanto, de acordo com o Mirror, quando o barco atracou, as autoridades não apontaram o nome das meninas e não havia qualquer registo delas.

Agora, surgiu um outro homem que disse aos media gregos que as meninas no barco eram as suas filhas, não as gémeas de 9 anos, e que ele estava com elas.

As autoridades já lançaram um alerta pelo desaparecimento de Sophia e Vasiliki. Os avós das gémeas, Philip e Sofia, continuam desaparecidos e a polícia acredita que possam estar mortos.