Trump acusa China de ser "cruel" com agricultores norte-americanos

"A China visa os nossos agricultores, que sabem que eu adoro & respeito, como forma de me fazer deixá-los [os chineses] aproveitarem-se dos EUA. Estão a ser cruéis naquela que será uma tentativa falhada. Estávamos a ser gentis - até agora!" avisou Trump.

No mesmo texto, publicado por volta do meio-dia em Lisboa, Trump disse que a China ganhou 517 mil milhões de dólares (442,25 mil milhões de euros) à custa dos Estados Unidos da América, no ano passado.

Quanto a críticos do plano de distribuir 12 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros) a agricultores que sofram de retaliações da guerra comercial com a China, nomeadamente através de tarifas impostas pela China, Trump pede que esperem e que "estejam calmos", porque "as negociações estão a correr bem" e o "resultado final vai valer a pena".

Numa publicação anterior, também esta quarta-feira, Trump interrogava: "vamos continuar e deixar os nossos agricultores e a nossa terra serem roubados? Perdemos 817 mil milhões de dólares no ano passado" (quase 699 mil milhões de euros), para justificar as medidas que estão a ser tomadas contra o livre comércio e que se traduzem num agravamento de relações económicas com parceiros estratégicos, incluindo a China e países europeus.

Lusa