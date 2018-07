Avião da Air China regressa a Paris devido a ameaça terrorista

Última atualização às 17:20

"A Air China recebeu uma mensagem terrorista suspeita. O voo CA876 regressou a Paris em segurança, com o avião e os seus passageiros ilesos", publicou entretanto a empresa no Weibo, sem avançar mais detalhes da ameaça ou da sua origem.

Tanto a tripulação como os passageiros estão seguros e serão encaminhados para um novo voo assim que possível, explicou a companhia aérea.

De acordo com alguns órgãos de comunicação locais, equipas cinotécnica fizeram buscas na aeronave, e os passageiros desembarcaram.

O avião, um Boeing 787-9, tinha a descolagem prevista do Terminal 1 do aeroporto Paris-Charles de Gaulle às 12:30 locais (11:30 em Portugal) e chegada prevista ao Terminal 3 do aeroporto Capital Internacional de Pequim às 04:45 de sexta-feira (21:45 em Portugal).



Com Lusa