Incêndios florestais na Califórnia

Até à data, não existem registos de feridos, mas pelo menos dois edifícios e várias casas ficaram destruídas. Milhares de moradores foram evacuados.

Os incêndio em Cranston e nas montanhas de São Jacinto que começaram esta quarta-feira tiveram uma propagação rápida. Na cidade turística de Idyllwild-Pine Cove, as estradas tiveram de ser cortadas e os moradores foram evacuados.

Segundo as autoridades, uma pessoa está sob custódia por suspeita de ter ateado um fogo.

Os Estados Unidos contaram com vários fogos no mês de julho. As temperaturas muito altas e o vento forte foram dificultando o combate aos fogos. Houve até temperaturas recorde no sul da Califórnia.

Centenas de famílias ficaram desalojadas..