Juncker harmonizou com líderes europeus posição da UE na negociação com EUA

"O presidente Juncker manteve contacto com vários dos seus colegas europeus antes deste encontro. Falou com a chanceler alemã Angela Merkel, com o Presidente francês Emmanuel Macron, com o primeiro-ministro holandês Mark Rutte e o chanceler austríaco Sebastian Kurz. Tudo isto vocês já sabiam. A sua posição estava em plena harmonia com os seus colegas do Conselho Europeu", sustentou.

Alexander Winterstein respondia assim às questões colocadas pelos jornalistas, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário em Bruxelas, sobre se o presidente da Comissão Europeia teria recebido um mandato dos líderes europeus para negociar um acordo comercial em nome dos Estados-Membros.

O porta-voz comunitário frisou que a tensão comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos foi um dos temas na agenda da cimeira de junho, tendo Jean-Claude Juncker abordado a questão com "os restantes chefes de Estado e de Governo" dos 28.

As declarações de Alexander Winterstein aconteceram minutos depois de a França, através do seu ministro das Finanças, ter pedido "clarificações" sobre as medidas anunciadas após o encontro de Juncker com o presidente norte-americano, em Washington.

O ministro Bruno Le Maire reiterou, em declarações à agência AFP, que a França rejeita a possibilidade de um acordo comercial global entre a UE e os Estados Unidos, e exige que a agricultura permaneça fora do campo de discussão.

"O que é importante é que temos um processo estrutural de cooperação. Não haverá medidas unilaterais durante este diálogo", preferiu destacar Alexander Winterstein, que considerou que o resultado do encontro bilateral é "muito bom para a Europa e também para os Estados Unidos".

O presidente da Comissão Europeia e Donald Trump anunciaram na noite de quarta-feira um acordo, anulando um conflito comercial entre Washington e Bruxelas que já tinha motivado taxas alfandegárias punitivas mútuas.

Os EUA e a UE chegaram a um "acordo", indicou Juncker, enquanto Trump avançou que as duas partes queriam avançar para "zero taxas alfandegárias" nas suas trocas industriais, exceção feita ao setor automóvel.

A UE vai aumentar "imediatamente" as suas importações de soja provenientes dos Estados Unidos congratulou-se Trump, que prometeu rever a questão das taxas alfandegárias que os norte-americanos estão a aplicar ao aço e alumínio europeus.

Ainda segundo Trump, que anunciou a criação "imediata" de um grupo de trabalho, as relações entre Washington e Bruxelas entraram em "uma nova fase".

