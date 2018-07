Rei Filipe VI convida Macron a fazer visita de Estado a Espanha

No brinde do jantar oferecido no Palácio Real por Felipe VI, em homenagem a Macron, que se encontra em Espanha numa visita de trabalho, o Presidente francês encorajou ao fortalecimento da "amizade e aliança" franco-espanhola e a "refundar" a "esperança europeia" num "continente aberto, orgulhoso do seu direito de asilo, mas também preocupado em proteger as suas fronteiras e os seus cidadãos".

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, perante cerca de 80 convidados dos dois países, incluindo autoridades e representantes do mundo empresarial, académico, cultural e desportivo, Felipe VI sublinhou que a cooperação franco-espanhola "é fundamental" para a União Europeia, antes de afirmar: "os nossos países querem e devem continuar a construir o futuro dessa Europa forte, livre, justa e solidária, que os nossos cidadãos exigem".

Depois de definir Macron como "um grande amigo da Espanha" e da sua "democracia", o monarca convidou-o, em seu nome e da Rainha Letizia, a regressar a Espanha, acompanhado da sua esposa, para "verificar mais de perto a realidade de uma Espanha moderna, cuja sociedade demonstra capacidade de permanente renovação nas esferas política, económica e social".



Lusa