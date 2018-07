O resgate de um bebé que sobreviveu ao colapso da barragem no Laos

As imagens mostram a criança de poucos meses a chorar nos braços dos socorristas que acabaram por localizar outros 14 habitantes de uma aldeia próxima, dados como desaparecidos, incluindo uma grávida e 4 crianças.

Os habitantes do Laos acusaram hoje as autoridades locais de minimizar o número de vítimas do colapso de uma barragem na segunda-feira, no quarto dia de buscas para encontrar as dezenas de pessoas ainda desaparecidos.

As autoridades ainda mantêm o balanço de 27 mortos, após terem anunciado inicialmente, através da agência oficial, "centenas de desaparecidos".