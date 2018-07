Sismo atinge destino turístico na Indonésia, pelo menos 12 mortos e 40 feridos

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas e várias desalojadas.

O distrito de Lombok leste foi o mais atingido com pelo menos oito mortos, incluindo um cidadão da Malásia, disse um porta-voz da Agência de Mitigação de Desastres indonésia, Sutopo Purwo Mugroho. O número de vítimas pode ainda aumentar, uma vez que os dados de outras localidades ainda estão a ser recolhidos, acrescentou.

O sismo desencadeou um aluimento de terra no monte Rinjani e as autoridades ainda estão a avaliar o impacto.

BNPB HANDOUT

O arquipélago da Indonésia, com milhares de ilhas, situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de elevada atividade sísmica e vulcânica.

Em dezembro de 2004, um sismo de magnitude 9,1, registado ao largo da ilha de Samatra, desencadeou um 'tsunami' que matou 230 mil pessoas em mais de dez países.

Com Lusa