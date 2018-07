De acordo com um comunicado do porta-voz da polícia Aaron Looney, o tiroteio ocorreu no sábado à noite, a cerca de quatro quilómetros de distância do French Quarter, no centro da cidade.

Dois homens encapuzados dispararam indiscriminadamente sobre um grupo de 10 pessoas. Três delas não resistiram.

Os feridos foram levados para um hospital, mas desconhece-se ainda o seu estado.

Os suspeitos continuam em fuga. A polícia, que já abriu uma investigação, não divulgou outras informações.

Com Lusa