Obrigado (outra vez)

E a quem?

Aos bombeiros.

Esses, os do "vida por vida".

Ía a dizer que são mulheres e homens iguais a nós, mas na verdade, não.

São de outra estirpe.

Estão ao nosso serviço, e só porque querem, ninguém lhes pediu, ninguém lhes paga, nada os obriga.

O "ser bombeiro" cola-se-lhes à pele muito mais que o nome ou, até, a profissão.

Mulheres e homens destemidos e de coragem, determinados e com a dose de loucura que os faz dar a vida por outras vidas.

Sempre prontos.

Que largam tudo.

Que estão, muitas vezes, no descanso das cartas e dos tremoços nos bares dos quartéis de bombeiros, mas que ao primeiro sinal, ao primeiro alerta, à mínima chamada, estão prontos.

E é aí que elas e eles se tornam diferentes de nós.

Quando estamos em perigo, chamamos os bombeiros.

E quem são? São eles.

Sim, há três dias no meio do inferno, só vejo bombeiros.

São eles. São hoje e hão de ser sempre. Não é por acaso que Portugal tem grande parte do socorro assente no voluntariado.

Obrigado. Outra e outra vez.