Há 30 anos que oiço reclamações sucessivas de alunos, a começar pelos da minha turma de letras do 10º ano, que compraram os "resumos anotados" e marimbaram-se para o livro; tiveram boas notas à custa do "resumo anotado". Ainda hoje de "Os Maias" têm pouco mais que uma vaga ideia. Além de que era um "calhamaço".

Não se pode "obrigar" ninguém a ler ou a gostar de ler.

Mas pode-se, e deve-se, educar para a leitura, o que é substancialmente diferente.

Não é um crime que lesa a pátria tirar "Os Maias" das leituras obrigatórias;

Há dezenas, centenas, milhares de outras obras que merecem ser lidas por ‘obrigação’.

O que me parece é que a obra de Eça sai por ser grande, volumosa, densa.

"Custosa" de ler e de interpretar.

Com uma trama intrincada de personagens, descrições e ligações que precisam de esforço para serem lidas e compreendidas.

No fundo, dão trabalho.

E, hoje, dar trabalho é mau sinal.

Tudo o que não seja instantâneo, como um whatsapp, uma imagem no "insta" - ou uma instastory que se apaga rapidamente e não volta - um snapschat e outras "apps" do género instantâneo e de consumo imediato - como a "chiclete" - dá trabalho.

Os adolescentes de hoje, que chegam ao 10º ano, não podem ter muito trabalho.

Porque ter trabalho dá trabalho.

Mas o que mais me custa n’ Os Maias é que se perderá o Eça.

O Eça de ironia mordaz.

De descrições tão ricas e detalhadas que nos mostra o interior do Ramalhete como se lá estivéssemos, diante do Ega e dos outros, à volta da mesa ou na sala de fumo.

O Eça da crítica social, de sarcasmo com a política e os políticos, com o regime e o sistema, a corrupção, os que vivem do Estado e não para o Estado, o Eça que continua tão actual como há 100 anos.

Tirem lá o Eça e ponham os professores a escolher os livros do ano.

(curioso, em 26 anos de jornalismo nunca vi os professores discutirem os livros obrigatórios, mas devo ter sido eu que não reparei)

Tirem o Eça.

Ficaremos todos mais pobres.

Ele, o Eça, não se há-de importar nada.

O problema continua a ser nosso.