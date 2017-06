Fogo em Odemira com duas frentes ativas

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o fogo em Monchique estava, pelas 22h20 dominado e "em fase de vigilância", não tendo provocado feridos nem danos em habitações.

O incêndio na Portela do Vale, em Monchique, destruiu, no entanto, um veículo dos bombeiros de Portimão.Apesar de ainda haver 45 viaturas no local, a maioria deverá ser desmobilizada por volta da meia-noite, de acordo com o responsável do CDOS Faro.

Já o incêndio florestal em Odemira continua ativo em duas frentes, mobilizando cerca das 22h00 um total de 26 veículos e 68 operacionais, de acordo com o CDOS de Beja.

Pelas 19h30 o fogo estava a ser combatido por 58 bombeiro, 20 viaturas e um helicóptero.

Lusa