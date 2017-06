Nove distritos sob aviso amarelo devido ao calor

De acordo com o Instituto, os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal estão sob aviso amarelo devido ao tempo quente, desde as 11:43 de domingo e até às 22:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje, no continente, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado e com neblina ou nevoeiro no litoral Centro, até ao início da manhã.

Durante a tarde, está previsto um aumento de nebulosidade nas regiões do interior Norte e Centro, e Alto Alentejo, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

A previsão aponta, também, para vento fraco, soprando moderado de nordeste nas terras altas até ao início da manhã, de noroeste no litoral oeste e de sueste na costa Sul do Algarve, em especial durante a tarde.

O IPMA prevê, ainda, uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior e subida da máxima.

No que diz respeito às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 18 e 34 graus celsius, no Porto entre 15 e 28, em Vila Real entre 18 e 35, em Viseu entre 17 e 35, em Bragança entre 17 e 36, na Guarda entre 17 e 33, em Castelo Branco entre 22 e 38, em Coimbra entre 14 e 33, em Santarém entre 16 e 36, em Portalegre entre 22 e 38, em Évora entre 16 e 39, em Beja entre 19 e 40, em Faro entre 21 e 32 e em Setúbal entre 16 e 38.

Lusa