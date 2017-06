Dois incêndios ativos no distrito de Bragança

Segundo a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo, na localidade de Guadramil, teve início às 07:40 e atinge principalmente mato, estando oito viaturas no local.



O outro incêndio a lavrar no distrito de Bragança é no concelho de Vinhais, numa zona de mato da localidade de Landedo. As chamas deflagraram às 08:58 e estão a ser combatidas por 18 operacionais, com cinco viaturas.



Cerca das 11:00, a Proteção Civil dava conta da existência de oito fogos em Portugal continental, cinco deles já extintos, que mobilizam 268 operacionais, 84 viaturas e dois meios aéreos.



O outro meio aéreo a operar, além do que está a combater o fogo em Bragança, está no distrito de Castelo Branco, no concelho de Idanha a Nova, num incêndio já considerado extinto, mas onde ainda também estão seis operacionais e duas viaturas.



O incêndio de Monchique, no concelho de Marmelete, no distrito de Faro, que teve início na segunda-feira, às 15:37, está também extinto, contando ainda com 63 operacionais e 22 viaturas.



O fogo com maior número de operacionais (125) é o de Santa Clara a Velha, no concelho de Odemira, distrito de Beja, estando em fase de resolução.



Neste local encontram-se 42 viaturas para combater o incêndio em mato que começou na segunda-feira, cerca das 17:30.

Lusa