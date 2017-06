Metro de Lisboa transportou 135 mil passageiros na noite de Santo António

O Metropolitano, pela primeira vez, alargou o horário de funcionamento na noite de Santo António, de 12 para 13 de junho, na linha Azul -- Santa Apolónia/Reboleira, e, na linha Verde - Cais do Sodré/Telheiras -, para algumas estações que estiveram a funcionar 24 horas ininterruptamente.

Na linha Azul, as estações abertas ao público 24 horas foram Santa Apolónia, Terreiro do Paço, Baixa-Chiado, Restauradores, Marquês de Pombal, Jardim Zoológico, Colégio Militar e Pontinha.

Na Verde, ininterruptamente, funcionaram as estações de Cais do Sodré, Baixa-Chiado, Rossio, Martim Moniz, Alameda, Areeiro e Telheiras.

Segundo um comunicado do Metropolitano, neste período de tempo transportou-se um quarto dos passageiros diários.

Para o Metro de Lisboa, esta iniciativa inédita "revelou-se do maior sucesso".

Lusa