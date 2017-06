Buscas pelos jovens desaparecidos na praia de Espinho retomadas às 08:00 de quinta-feira

"Continuamos sem ter resultados", afirmou à agência Lusa o comandante Rodrigues Campos.

Contudo, acrescentou, as buscas serão retomadas às 08:00 de quinta-feira."Amanhã [quinta-feira] retomamos as operações e o nosso dispositivo acabará por ficar reforçado, porque, sendo esse o dia da abertura oficial da época balnear em toda a extensão de costa desde Caminha até à Figueira da Foz, as praias vão estar cheias de nadadores-salvadores e isso significa mais olhos atentos ao que estamos a procurar", realçou.

Desde o afogamento dos dois jovens no passado domingo, os esforços no sentido de recuperar o corpo das vítimas vêm sendo desenvolvidos por mar, ar e terra, envolvendo diariamente cerca de 50 operacionais de diversas autoridades marítimas, policiais, militares e da Proteção Civil.

Entre essas entidades incluem-se as capitanias do Douro e de Aveiro, a Marinha Portuguesa, a Força Aérea, a Estação Salva Vidas do Douro, a Polícia Marítima, o Instituto de Socorros a Náufragos e as corporações de bombeiros de Espinho e Esmoriz.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima também já prestou apoio a 15 familiares e amigos das vítimas.

Segundo revelou o Núcleo do Norte dessa estrutura, o acompanhamento foi realizado em parceria com a psicóloga da Câmara Municipal de Espinho e contou também com a colaboração do Centro de Psicologia da autarquia de Santa Maria da Feira - uma vez que as vítimas eram da freguesia de Canedo, nesse concelho.

Nas operações de quinta-feira, o dispositivo das buscas voltará a envolver um navio-patrulha da Marinha, uma embarcação da Capitania do Porto de Aveiro e várias viaturas de vigilância às praias, da Polícia Marítima e da corporação de bombeiros de Espinho.

Lusa