Linha azul passa a ter percursos diretos para a Reboleira a partir de 2ª feira

"A circulação na linha Azul vai voltar a efetuar-se em toda a sua extensão e sem percursos alternados, já a partir do próximo dia 19 de junho", refere o ML, em comunicado.

A linha azul tem percursos alternados para a Pontinha e para a Reboleira desde 27 de março deste ano, entre as 07h30 e as 10h00, de forma a adequar a oferta à procura e otimizar recursos e material circulante, segundo explicou o ML, na ocasião.

"A empresa reuniu todas as condições para antecipar, em cerca de um mês, o modelo de circulação temporário implementado no final de março do corrente ano e inicialmente previsto até 16 de julho, que anunciava destinos alternados entre Santa Apolónia/Pontinha e Santa Apolónia/Reboleira", acrescenta o comunicado.

De acordo com a empresa, esta antecipação deve-se, sobretudo, ao facto de o Metropolitano de Lisboa "ter vindo a dar resposta expedita ao plano de recuperação da manutenção da frota, ainda em curso", e "que tem permitido a adequação da oferta à procura, bem como a recuperação progressiva dos níveis de eficiência e da qualidade de serviço diariamente prestado aos seus clientes".

