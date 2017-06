Parlamento aprova bloqueio de sites e aplicações perigosas para menores

Este ponto foi aprovado com votos contra do BE, PCP e Verdes e votos favoráveis dos restantes partidos. Os restantes pontos da recomendação do CDS foram rejeitados, com votos contra de toda a esquerda.

Os democratas-cristãos pediam ao Governo, entre outras coisas, a criação de um programa anual de formação para a cibersegurança e prevenção do cibercrime e a promoção de ações de sensibilização para estas temáticas nas escolas.

Rejeitados, com votos contra de PSD, PS e CDS-PP, foram o projeto de lei do PCP que pedia a criação de gabinetes pedagógicos de integração escolar e uma recomendação dos Verdes que propunha a contratação de mais psicólogos em contexto escolar, e a implementação de uma agenda "de informação e sensibilização sobre o 'cyberbullying'.

Lusa