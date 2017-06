Marcelo inaugura laboratório dedicado a recursos marinhos na Gafanha da Nazaré

Com a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, sentada na plateia, Marcelo Rebelo de Sousa começou por dizer que ficou "entusiasmado" com "a alegria" como a governante e os autarcas da região "falaram dos seus pontos de vista acerca do país".

"Não há nada como vir aqui a esta região respirar o ar da maturidade democrática, do desejo de um futuro muito melhor e de uma enorme sensatez, tudo à mistura naturalmente com a vivacidade com que o Governo defende aquilo que fez, ou entende que fez, no último ano e meio e com as reivindicações próprias dos autarcas", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

No seu discurso, o chefe de Estado referiu-se à inauguração desta infraestrutura, adiantando que se assiste ao triunfo das causas da ecologia e do mar, que "não eram uma evidência" há algumas décadas, prestando uma homenagem aos precursores, nomeadamente aos ex-Presidentes Mário Soares e Cavaco Silva, este último um dos "grandes obreiros desta causa".



Antes dos discursos, o chefe de Estado visitou as instalações do ECOMARE e assistiu à realização de uma ecografia a um cágado ferido, que deu entrada esta manhã no Centro de Recuperação de Animais Marinhos, vindo da Figueira da Foz.

O ECOMARE representa um investimento de 4,9 milhões de euros, comparticipado em 85% por fundos europeus, sendo que os restantes 15% foram pagos em partes iguais pela UA e pela Câmara de Ílhavo.

A infraestrutura, situada num terreno cedido pela Administração do Porto de Aveiro, integra o maior centro europeu de reabilitação de animais marinhos e uma unidade de investigação em aquacultura, para apoio às empresas.



Lusa