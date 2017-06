Comissário para Migrações quer saber se frases de Manuel dos Santos são discriminatórias

Em comunicado, o gabinete de imprensa do ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, faz saber que "tendo o Alto-Comissário para as Migrações tomado conhecimento das declarações alegadamente proferidas pelo eurodeputado Manuel dos Santos na sua página do "Twitter", cujo teor é suscetível de ser considerado de caráter discriminatório, remeteu o assunto ao Gabinete Técnico de Apoio à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação para averiguação dos factos".

Esta sexta-feira, na sua página pessoal daquela rede social, Manuel dos Santos escreveu que "Luísa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspeto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas", comentando o sentido de voto a favor da candidatura de Lisboa a sede da Agência Europeia do Medicamento na Assembleia da República.

Em declarações à Lusa, o eurodeputado explicou que não foi ele o "autor" do apelido, afirmando que "é como ela [Luísa Salgueiro] é conhecida em Matosinhos. "Não só pelo aspeto mas pela forma como se move nos negócios", disse.

O socialista admitiu ter um "conflito político" com a também candidata pelo PS à Câmara Municipal de Matosinhos, sendo esta sexta-feira inaugurada a sua sede de campanha.

"É um questão política, não uma questão pessoal. É uma candidata que não foi escolhida por Matosinhos mas imposta por Lisboa", afirmou.

Quanto aos termos nos quais se referiu à deputada, Manuel dos Santos desvalorizou a questão.

"Pode ter sido uma expressão mais ou menos feliz mas é o que é", respondeu.

As declarações de Manuel dos Santos no "twitter" motivaram também as críticas do secretário-geral do PS, António Costa, que afirmou que o eurodeputado se tornou "uma vergonha para o PS", e defendeu a sua expulsão do partido por "preconceitos racistas".

"Há muito que Manuel dos Santos desonra o seu passado. Hoje tornou-se uma vergonha para o PS. Espero que a Comissão Nacional de Jurisdição rapidamente nos liberte da companhia de quem partilha preconceitos racistas", afirmou, numa declaração à agência Lusa.



Lusa